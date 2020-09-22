Карантин в Украине — главные новости 22 сентября 2020

В то время, когда в мире фиксируется рекордный рост заболеваемости коронавирусом за неделю с начала пандемии, в Украине растет смертность от Covid-19.

По словам инфекционистки Ольги Голубовской, вирус мутирует и с наступлением холодов в стране фиксируется рост количества тяжелых больных.

Усугубляет проблему то, что инфицированные не спешат обращаться к медикам.

Также люди грубо не соблюдаются противоэпидемические правила. Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал местные власти Запорожской области, где стремительно растет количество заболеваний Covid-19 после проведения фестиваля Khortytsia Freedom.

Всего по состоянию на 22 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 181 237 человек, а за сутки обнаружили 2 884 новых случая.

Приближаются выборы

В октябре украинцы пойдут на избирательные участки, а законы о выборах не приспособлены к ситуации с коронавирусом.

Народные депутаты зарегистрировали законопароект №4117, которым предлагается внести изменения в Избирательный кодекс и законы из-за особенностей проведения выборов во время карантина.

В частности, в нем определено, что проведение предвыборной агитации и голосования должно быть с учетом ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Кто в Украине больше всего пострадал от коронавируса

Управление верховного комиссара ООН по правам человека отчиталось, что и без того уязвимые группы населения Украины больше всего пострадали от коронавируса — это цыганские общины, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Пандемия усилила ограничения прав этих людей на здоровье, работу, образование и достаточный уровень жизни, установили в организации.

Также непропорциональному влиянию пандемии подверглись женщины и жители оккупированного Донбасса. Последние из-за карантина потеряли возможность легкого пересечения КПВВ на Донбассе.

Читайте: Восстанавливались с нуля: как карантин повлиял на украинский бизнес и туризм

Украинцы сократили расходы

За время карантина граждане Украины на 10,4% стали меньше тратить денег на покупки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете Государственной службы статистики.

В условиях ограничительных мер больше всего украинцы тратят средства на продукты, коммуналку, алкоголь и табак.