Карантин в Украине — главные новости 22 сентября 2020

В то время, когда в мире фиксируется рекордный рост заболеваемости коронавирусом за неделю с начала пандемии, в Украине растет смертность от Covid-19.
По словам инфекционистки Ольги Голубовской, вирус мутирует и с наступлением холодов в стране фиксируется рост количества тяжелых больных.
Усугубляет проблему то, что инфицированные не спешат обращаться к медикам.
Также люди грубо не соблюдаются противоэпидемические правила. Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал местные власти Запорожской области, где стремительно растет количество заболеваний Covid-19 после проведения фестиваля Khortytsia Freedom.
Всего по состоянию на 22 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 181 237 человек, а за сутки обнаружили 2 884 новых случая.
Приближаются выборы
В октябре украинцы пойдут на избирательные участки, а законы о выборах не приспособлены к ситуации с коронавирусом.
Народные депутаты зарегистрировали законопароект №4117, которым предлагается внести изменения в Избирательный кодекс и законы из-за особенностей проведения выборов во время карантина.
В частности, в нем определено, что проведение предвыборной агитации и голосования должно быть с учетом ограничительных противоэпидемических мероприятий.
Кто в Украине больше всего пострадал от коронавируса
Управление верховного комиссара ООН по правам человека отчиталось, что и без того уязвимые группы населения Украины больше всего пострадали от коронавируса — это цыганские общины, пожилые люди и люди с инвалидностью.
Пандемия усилила ограничения прав этих людей на здоровье, работу, образование и достаточный уровень жизни, установили в организации.
Также непропорциональному влиянию пандемии подверглись женщины и жители оккупированного Донбасса. Последние из-за карантина потеряли возможность легкого пересечения КПВВ на Донбассе.
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Украинцы сократили расходы
За время карантина граждане Украины на 10,4% стали меньше тратить денег на покупки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете Государственной службы статистики.
В условиях ограничительных мер больше всего украинцы тратят средства на продукты, коммуналку, алкоголь и табак.