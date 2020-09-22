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Факты / Украина

Кто в Украине больше всего пострадал от коронавируса — отчет ООН

Уязвимые группы населения Украины, в частности, цыганские общины, пожилые люди и люди с инвалидностью наиболее пострадали от коронавируса.

Также непропорциональному влиянию пандемии подверглись женщины, говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за период с 16 февраля до 30 июля 2020 года.

Пандемия усилила ограничения прав этих людей на здоровье, работу, образование и достаточный уровень жизни, определили в организации.

Жители Донбасса под ударом

Из-за карантина с 1,3 млн в месяц до нескольких сотен уменьшилось количество пересечений через КПВВ на Донбассе.

Это означает, что люди не имели возможности объединиться со своими семьями и получить доступ к качественному медицинскому обслуживанию, пенсиям и рабочим местам, констатируют в ООН.

В управлении также обеспокоены, что правоохранители используют карантин, чтобы “предотвращать различные протесты”.

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Украинцы сократили расходы

В Государственной службе статистики Украине 22 сентября отчитались о том, как изменились затраты украинцев во время карантина.

По их данным, граждане Украины на 10,4% стали меньше тратить денег на покупки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: BBC Украина

Фото: Dreamstime

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