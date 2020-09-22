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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Когда начнется постепенное восстановление украинской экономики — прогноз НБУ

Постепенное восстановление экономики ожидается в III квартале 2020 года. Этому будут способствовать мягкие условия карантина, а также оживление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.

Такой прогноз озвучил Нацбанк.

Однако экономическую активность все равно будут сдерживать отдельные ограничения в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом.

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Также в НБУ отметили, что во II квартале 2020 года ухудшились показатели деятельности фактически всех отраслей экономики. Особенно заметным стал спад в промышленности, строительстве, IT, а также всех секторах услуг.

Кроме того, реальный ВВП сократился на 11,4% в годовом измерении. Из-за пандемии коронавируса граждане уменьшили потребительские расходы, а бизнес отложил новые проекты.

В то же время, международное рейтинговое агентство Standard&Poors прогнозирует спад украинской экономики на 6% до конца 2020 года.

Однако в начале 2021 года начнется процесс восстановления, которое зафиксируется на показателе 4%.

Источник: НБУ

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