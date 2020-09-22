По состоянию на 22 сентября в Киеве зафиксировали 270 случаев заражения коронавирусом.
Всего в столице 20 028 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
За последние сутки семь человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.
Заболели:
- 139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
- 120 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 10 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 5 до 17 лет.
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За минувшие сутки 61 человек выздоровел. В общем коронавирус преодолели 5 929 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 74, Деснянском — 36, Днепровском районе — 35 случаев.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.