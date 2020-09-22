Политолог Валентин Гайдай раскритиковал проведения в украинских городах праздников и фестивалей, назвав их пиаром политиков накануне выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Ежедневно статистика от Минздрава кричит о том, что карантин и рекомендации — основная тема настоящего. Антирекорды по количеству новых инфицированных устанавливают все чаще. И что при этом всем мы видим? Массовые празднования в городах, концерты и фестивали, — отметил Гайдай.

Политолог отметил, что все мероприятия инициированы или проводятся с разрешения местных властей. В то же время на фестивалях люди находятся без масок и не соблюдают социальной дистанции.

— Теперь основной вопрос — почему мэры и местные власти так безответственно относятся к пандемии? Минздрав и правительство уже пошли им навстречу, адаптировав карантин так, чтобы в красных зонах могли работать школы, садики и общественный транспорт. Но в городах все равно продолжают пренебрегать карантинными нормами, — считает эксперт.

По мнению политолога, подобными мерами мэры напоминают о себе людям для увеличения голосов на участках. Однако проблема заключается в том, что они не задумываются над последствиями таких гуляний — увеличением количества больных и госпитализированных в местных больницах.

— Теперь назревает следующий вопрос — готовы ли к этому представители местных властей? Готовы ли они так же лечить новых инфицированных, как сейчас готовятся к избирательной гонке?, — риторически спросил политолог.

Ранее ВОЗ сообщила о рекорде новых случаев Covid-19.