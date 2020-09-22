Нам досталась разрушенная система: Степанов о тестировании на Covid-19

За почти шесть месяцев карантина в Украине мощность медицинской системы и, в частности, количество коек существенно увеличилась.

Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также он прокомментировал ситуацию с ПРЛ-тестированием на коронавирус.

— Что касается тестов — нам досталась полностью разрушена система лабораторных центров и эпиднадзора. Хочу напомнить: в начале апреля мы делали 200 тестов в сутки, сейчас мы делаем 30 тыс. тестов в сутки. Конечно, всем хочется, чтобы была возможность ежедневно проводить 1 млн тестов — и мы бы это делали, если бы система не была разрушена до нас.

Министр добавил, что несмотря на успехи в проведении тестирования иногда возникают проблемы — особенно по срокам получения результатов.

— Мы реагируем на проблемы, когда они возникают: для оперативности мы перевозим все (анализы для быстрого получения результатов — Ред.) в другие города.

Максим Степанов также напомнил, что недавно было отменено обязательное ПРЛ-тестирование для инфицированных пациентов, которые успешно прошли самоизоляцию и не имеют никаких симптомов коронавируса.

По мнению министра, проблема не в недостатке тестов, а в мощности украинских лабораторных центров.

Протокол лечения Covid-19 от Минздрава

17 сентября Минздрав оновил протокол лечения коронавируса в Украине.

Среди основных изменений — расширение и дополнение в правилах применения ряда медикаментов, а также конкретизация показаний для их назначения.

Протокол предназначен для обязательного использования всеми медработниками, которые лечат пациентов с Covid-19.