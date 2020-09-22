Обвал дома в Дрогобыче: все семьи получили компенсацию

В городе Дрогобыч Львовской области все жители обрушившегося в 2019 году дома получили компенсацию за утраченное жилье

Закупка квартир или выделения средств семьям осуществлялось поэтапно. Сейчас уже все семьи получили полную денежную компенсацию.

28 августа 2019 года из-за обвала подъезда многоквартирного жилого дома в Дрогобыче без крова осталась 91 человек — это 59 семей.

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1 апреля 2020 года Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета Львовской облгосадминистрации 40,7 млн грн — для приобретения жилья жителям, из расчета рыночной стоимости 16 тыс. грн за м².

Жители имели возможность покупать жилье большей площади и доплачивать разницу за квадратные метры. Сумма доплат составила 14 млн грн.

В результате обвала дома в Дрогобыче погибли восемь человек: 5-летний мальчик, 20-летняя девушка, четыре женщины в возрасте 44, 64, 79 и 80 лет, а также двое мужчин – 42 и 62 лет.

Источник: Львовская ОГА