Погода на 22 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 22 сентября ожидается прохладной ночью, но теплой днем.
На территории всей страны будет сухо.
Температура воздуха установится в пределах +3…+8° ночью, +21…+26° — днем.
На побережье морей +10…+15° тепла ночью, днем — +21…+26°.
В Киеве на небе в этот день не будет ни облачка, без осадков.
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Скоро потепление
По прогнозу синоптиков, похолодание должно закончится уже 22 сентября.
Температура воздуха постепенно будет повышаться 23-25 сентября.