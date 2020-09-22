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Факты / Украина

Прохладно ночью, но тепло днем: погода в Украине на 22 сентября (КАРТА)

Погода в Украине 22 сентября ожидается прохладной ночью, но теплой днем.

На территории всей страны будет сухо.

Температура воздуха установится в пределах +3…+8° ночью, +21…+26° — днем.

На побережье морей +10…+15° тепла ночью, днем — +21…+26°.

В Киеве на небе в этот день не будет ни облачка, без осадков.

Читайте: Похолодает до +9: погода в Украине на октябрь

Погода на 22 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Скоро потепление

По прогнозу синоптиков, похолодание должно закончится уже 22 сентября.

Температура воздуха постепенно будет повышаться 23-25 ​​сентября.

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