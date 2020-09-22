Коронавирус в Украине 22 сентября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 22 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 181 237 человек, за сутки обнаружили 2 884 новых случая.

За время пандемии умерло от вируса 3 642 граждан, за сутки — 59. Выздороветь удалось почти 80 тыс. украинцам, за сутки — 1 717.

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Прирост Covid-19 в регионах:

Винницкая обл — 5 377 (+55)

Волынская обл — 7 031 (+95)

Днепропетровская обл — 4 218 (100);

Донецкая обл — 2 505 (+25)

Житомирская обл — 5 121 (+62)

Закарпатская обл — 9 265 (+76)

Запорожская обл — 3 034 (100);

Ивано-Франковская обл — 12 675 (+137)

Кировоградская обл — 1 005 (+12)

Киев — 20 028 (270)

Киевская обл — 8 020 (+140)

Львовская обл — 18 793 (+275)

Луганская обл — 767 (8);

Николаевская обл — 2 572 (+21)

Одесская обл — 11 843 (+233)

Полтавская обл — 1 575 (+41)

Ровенская обл — 11 353 (+111)

Сумская обл — 3 184 (+67)

Тернопольская обл — 11 732 (+293)

Харьковская обл — 15 505 (+372)

Херсонская обл — 837 (+19)

Хмельницкая обл — 4 937 (+114)

Черновицкая обл — 13 304 (+139)

Черкасская обл — 3 145 (+49)

Черниговская обл — 3 411 (+70).

Города, где украинцы тщательно соблюдают самоизоляцию

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине

Суточный прирост в понедельник, 21 сентября, был ниже чем сегодня, поскольку это первый день после выходных. В целом суточный прирост коронавируса составлял — 2 675 новых случаев.