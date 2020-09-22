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Факты / Украина / Общество

У более 180 тыс. украинцев обнаружили Covid-19

По состоянию на 22 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 181 237 человек, за сутки обнаружили 2 884 новых случая.

За время пандемии умерло от вируса 3 642 граждан, за сутки — 59. Выздороветь удалось почти 80 тыс. украинцам, за сутки — 1 717.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус в Украине 22 сентября 2020: оперативная статистика МОЗ

Прирост Covid-19 в регионах:

  • Винницкая обл — 5 377 (+55)
  • Волынская обл — 7 031 (+95)
  • Днепропетровская обл — 4 218 (100);
  • Донецкая обл — 2 505 (+25)
  • Житомирская обл — 5 121 (+62)
  • Закарпатская обл — 9 265 (+76)
  • Запорожская обл — 3 034 (100);
  • Ивано-Франковская обл — 12 675 (+137)
  • Кировоградская обл — 1 005 (+12)
  • Киев — 20 028 (270)
  • Киевская обл — 8 020 (+140)
  • Львовская обл — 18 793 (+275)
  • Луганская обл — 767 (8);
  • Николаевская обл — 2 572 (+21)
  • Одесская обл — 11 843 (+233)
  • Полтавская обл — 1 575 (+41)
  • Ровенская обл — 11 353 (+111)
  • Сумская обл — 3 184 (+67)
  • Тернопольская обл — 11 732 (+293)
  • Харьковская обл — 15 505 (+372)
  • Херсонская обл — 837 (+19)
  • Хмельницкая обл — 4 937 (+114)
  • Черновицкая обл — 13 304 (+139)
  • Черкасская обл — 3 145 (+49)
  • Черниговская обл — 3 411 (+70).

Города, где украинцы тщательно соблюдают самоизоляцию

  • Львов — 18,32%;
  • Киев — 17,85%;
  • Черновцы — 16,56%;
  • Ужгород — 15,89%;
  • Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине

Суточный прирост в понедельник, 21 сентября, был ниже чем сегодня, поскольку это первый день после выходных. В целом суточный прирост коронавируса составлял — 2 675 новых случаев.

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