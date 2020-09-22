Коронавирус в Украине 22 сентября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 22 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 181 237 человек, за сутки обнаружили 2 884 новых случая.
За время пандемии умерло от вируса 3 642 граждан, за сутки — 59. Выздороветь удалось почти 80 тыс. украинцам, за сутки — 1 717.
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Прирост Covid-19 в регионах:
- Винницкая обл — 5 377 (+55)
- Волынская обл — 7 031 (+95)
- Днепропетровская обл — 4 218 (100);
- Донецкая обл — 2 505 (+25)
- Житомирская обл — 5 121 (+62)
- Закарпатская обл — 9 265 (+76)
- Запорожская обл — 3 034 (100);
- Ивано-Франковская обл — 12 675 (+137)
- Кировоградская обл — 1 005 (+12)
- Киев — 20 028 (270)
- Киевская обл — 8 020 (+140)
- Львовская обл — 18 793 (+275)
- Луганская обл — 767 (8);
- Николаевская обл — 2 572 (+21)
- Одесская обл — 11 843 (+233)
- Полтавская обл — 1 575 (+41)
- Ровенская обл — 11 353 (+111)
- Сумская обл — 3 184 (+67)
- Тернопольская обл — 11 732 (+293)
- Харьковская обл — 15 505 (+372)
- Херсонская обл — 837 (+19)
- Хмельницкая обл — 4 937 (+114)
- Черновицкая обл — 13 304 (+139)
- Черкасская обл — 3 145 (+49)
- Черниговская обл — 3 411 (+70).
Города, где украинцы тщательно соблюдают самоизоляцию
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Коронавирус в Украине
Суточный прирост в понедельник, 21 сентября, был ниже чем сегодня, поскольку это первый день после выходных. В целом суточный прирост коронавируса составлял — 2 675 новых случаев.