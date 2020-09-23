Коронавирус в Украине 23 сентября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 23 сентября в Украине зафиксировали 184 734 случая коронавируса.

За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 3 497 человек.

За прошедшие сутки 63 человека умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 3 705 жертвах коронавируса.

В то же время 1 769 человек выздоровели за сутки. За время эпидемии болезнь победили 81 670 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 99 359 человек, что на 1 665 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (403), Тернопольской (337) областях, в Киеве (307), Одесской (287) и Львовской (252) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 819 подозрений на заболевание Covid-19.

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Статистика коронавируса прошедших дней

Днем ранее, 22 сентября, было зафиксировано 2 884 новых случаев инфицирования, 21 сентября — 2 675 новых больных, 20 сентября сообщалось о 2 966 новых заболевших, 19 сентября – о 3 240 новых заразившихся; 17 сентября был зафиксирован антирекорд — 3 584 инфицированных Covid-19.