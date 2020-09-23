Мария Фокина — когда-то известная в Украине певица, но в последние годы о ней мало было слышно, потому что живет в Сан-Франциско. Но за последние дни фамилия Фокиной снова появилось в заголовках новостей.

В одной из светских программ она заявила, что приложила усилия к кадровым назначениям на высшем государственном уровне. Познакомила дедушку с чиновником, которого назвала Андрюша.

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Дедушка — это Витольд Фокин, первый премьер-министр независимой Украины. Андрюшей она назвала главу Офиса президента Ермака, с которым давно знакома. Мария заявила, что именно она устроила родственника на должность заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске.

Внучка сказала, а оправдываться пришлось деду. Витольд Фокин говорит, что познакомился с Андреем Ермаком задолго до приглашения в группу.

Своими публичными заявлениями и выходками родственники не раз ставили влиятельных украинских чиновников и политиков в неловкое положение. Но для народа — это часто единственный способ, узнать правду об их жизни.

Так случилось и в 2005 году, когда президентом Украины был Виктор Ющенко. Сын Бога — так в прессе назвали его потомка. Андрей Ющенко разъезжал по улицам столицы на люксовых автомобилях, нарушая правила дорожного движения.

Заставил отца оправдываться и Михаил Порошенко — сын пятого президента Украины в начале 2020 года его заметили на российской вечеринке в Лондоне. В Британии он учится в школе. Отец пришлось покраснеть за сына.

Фотографии из социальных сетей два года назад добавили хлопот и главе Федерации футбола Украины Андрею Павелко. Тогда он был еще и народным депутатом. В 2018 году в Киев привезли кубок накануне финала Лиги Чемпионов, а Павелко дал поиграть трофеем своей дочери и падчерице.

Девушки, недолго думая, решили похвастаться и разместили фотографии в соцсетях. Среди фанатов футбола это вызвало шквал эмоций и мемов.

Досталось от сына и Валерии Гонтаревой — бывший руководительнице Нацбанка. Фотография как он купается в бассейне, наполненном вином, в считанные часы распространилась сетями. Правда, позже Гонтарева заявила, что это было не вино, а окрашенная вода.

Одними из самых богатых в Украине являются дети судей и правоохранителей. Вот и дочь служителя Фемиды Олега Басая, судьи Киевского апелляционного суда, решила этим похвастаться. Анастасия выложила много фотографий с отдыха на лакшери курортах. То она на Мальдивах, то в Испании, то в Италии.

А сын еще одного столичного судьи Олега Грегуль похвастался подарком — новеньким Lexus. Все бы ничего — но ребенок был несовершеннолетний. Страсть к дорогим авто и в дочерей бывшего руководителя ГАИ Александра Ершова.

Конечно, тайные секреты семьи чиновники всеми силами стараются скрыть в своих декларациях. Ведь многие из них считают, что на одну зарплату не проживешь. Но тайное всегда становится явным.

Под следствием за ложь в декларациях о доходах уже несколько лет находится Константин Брыль — бывший губернатор Запорожской области. Несмотря на скромные официальные заработки его дети учатся за границей. Еще до того же дочки не раз хвастались в соцсетях дорогими брендами.

Впрочем, пока ни Брыль, ни другие чиновники, кто по данным следствия солгал в декларациях, в тюрьму не сел.

Фокин хочет амнистию для боевиков

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин считает необходимым объявить всеобщую амнистию. По его словам, без этого нельзя достичь мира на Донбассе.

Он убежден, что выборочная амистия невозможна, поэтому нужна общая. При этом Фокин добавил, что это не означает, что необходимо помиловать преступников, насильников и убийц.