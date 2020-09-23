Сергей Наумов: биография нового председателя правления Ощадбанка

Сергей Наумов, ставший новым председателем правления Ощадбанка, родился в 1969 году в Баку.

В 1993 году окончил Национальный авиационный университет по специальности инженер-механик, а в 1995 году — экономический факультет Межрегионального института рыночных отношений.

В 2005 году Сергей Наумов получил степень MBA в Kassel International Management School в Германии.

Карьеру банкира он начал в Первом украинском международном банке, где работал специалистом отдела кредитных операций коммерческого управления. Впоследствии Наумов стал просто специалистом, а затем старшим специалистом отдела кредитного анализа кредитного управления.

Читайте: Чего ждать от нового руководителя НБУ и какой будет гривна до конца года

Сергей Наумов имеет большой опыт работы в банковской системе Украины, поскольку проработал на руководящих должностях около 15 лет.

В частности, с 2006 по 2008 год занимал должность заместителя председателя правления УкрСиббанка, а с 2008 до июля 2010 года был председателем правления УкрСиббанка. Впоследствии, до 2006 года возглавлял управление корпоративных клиентов в Райффайзенбанке в Украине.

С сентября 2014 года он занимает должность председателя правления Пиреус Банка МКБ.

Кандидатуру Сергея Наумова на должность нового председателя правления Ощадбанка согласовал Нацбанк. В июне этого года он победил в конкурсе на должность.

Фото: Пиреус Банк