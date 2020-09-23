Карантин в Украине — главные новости 23 сентября 2020

По состоянию на 23 сентября ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается, суточный прирост не уменьшается. В регионах на карантин уходят учебные заведения, а эксперты делают негативные прогнозы по действию ограничительных мер.

По состоянию на среду у 184 734 украинцев подтвердили коронавирус, за сутки — 3 497 новых случаев.

Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (403), Тернопольской (337) и Одесской (287) областях.

Сложной эпидситуация остается и в других регионах.

Так, в Кропивницком целый факультет Центрaльноукрaинского государственного педaгогического университета имени Владимира Винниченко перевели нa дистaнционное обучение из-за подтвержденного случая Covid-19 у одного из сотрудников. Об этом говорится в приказе ректора.

А в Николаеве за сутки обнаружили случаи заболевания вирусом среди детей и персонала четырех организованных детских учреждений города, сообщают местные органы власти. Среди них — два детсада и две школы.

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Сложной ситуация с коронавирусом остается и в Киеве. В столице 20 335 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 307 новых.

Из-за такой статистики город до марта 2021 года может остаться в оранжевой зоне карантина.

— Сейчас наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, уже прошли инкубационный период, — отметил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

В то же время 23 сентября Миздрав обновил стандарты госпитализации больных коронавирусом. Отныне в больнице будут находиться люди с сахарным диабетом, почечной недостаточностью, аутоиммунными и тяжелыми аллергическими заболеваниями.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 23 сентября, за сутки 63 человека умерли от вируса, всего за время пандемии — 3 705 летальных случаев.

Выздороветь за сутки удалось 1 769 украинцам, всего — 81 670 людям.

В Украине женщины чаще болеют коронавирусом, чем мужчины.