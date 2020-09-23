Дети-инвалиды вынуждены выходить на протесты: социальный центр Варнава собирается бороться за справедливость

24 сентября на заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования решится судьба социально-реабилитационного центра Варнава, который работает в столице по адресу ул. Жмаченко, 20. Около полутора лет против его реконструкции борются отдельные столичные депутаты и профессиональные строительные активисты. Ныне же они вообще требуют расторгнуть договор аренды центра на земельный участок — то есть, фактически уничтожить Варнаву.

— Мы получили градостроительные условия для реконструкции построения своеобразного городка милосердия и доброты. Здесь мы создадим различные реабилитационные, просветительские, гуманитарные программы для детей с особенностями развития, — рассказывает президент Международного благотворительного фонда Варнава Валерий Решетинский. — Нам не хватает места, чтобы реализовать все проекты — сделать детско-юношескую театральную студию, хореографическую, музыкальную, художественную. Также нужно больше пространства для физической реабилитации инвалидов-колясочников, оборудованных по современным требованиям. Для этого мы подписали договор о социальном Сотрудничестве и партнерстве в области благотворительности с компанией Интеграл-Буд.

В Варнаве работают со всеми группами людей, которые нуждаются в помощи. И ее приоритетом является Центр детской реабилитации, проект которого был разработан совместно с Академией педагогических наук Украины.

— Сегодня одновременно 300 детей с инвалидностью проходят через различные реабилитационные и просветительские программы. Среди них есть и дети с неизлечимыми диагнозами — ДЦП, синдромом Дауна и тяжелыми формами аутизма. У этих детей есть родители, но фактически такие семьи брошены на произвол — государство практически ничего для них не делает. Мы взяли на себя такую ​​ответственность. Для них мы — последняя надежда, — говорит Валерий Решетинский.

Тем, кто сейчас хочет лишить Варнаву земли и разбить на ней парк, Решетинский предлагает упомянуть, что там когда-то была заброшенная территория, с которой они в начале строительства вывезли более 200 грузовиков мусора. По убеждению волонтера Варнавы, юриста Татьяны Курбановой, претензии в Центр выдвинуты совсем другой — корыстной целью:

— Нет никаких существенных условий для того, чтобы ставить вопрос о расторжении договора. Есть одна цель, одна основа, которая нигде не пишется. Землю хотят забрать под другую застройку.

Валерий Решетинский обещает, что если на заседании комиссии примут решение о расторжение договора, то Варнава всячески будет добиваться справедливости — даже если им и его коллегам по центру придется ежедневно наведываться под стены КГГА. Он говорит, что свою судьбу в возможных пикетах уже подтвердили родители детей, которые восстанавливаются в Варнаве. Они обещают приходить под Киевраду вместе со своими детишками-инвалидами.

Центр социальной реабилитации Варнава работает в столице более 20 лет. В нем заботятся о сиротах, проводят социальную реабилитацию для детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и симптомами ДЦП, помогают людям с плохим зрением, слуха и всем другим группам людей, которые нуждаются в помощи. Деятельность центра не ограничивается Украиной, его специалисты обмениваются эффективными методами работы с партнерскими благотворительными организациями в США, Европе, Австралии и так далее.

Ранее Факты ICTV писали, что киевские налоговики повышают инклюзивность услуг.