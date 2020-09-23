Домбровского, порезавшего себе горло в суде, зарегистрировали кандидатом в мэры Одессы

Одесская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на должность мэра города блогера Станислава Домбровского.

В рамках проведения местных выборов 2020 регистрация кандидатов ТИК продолжается.

Как отмечается в постановлении избиркома, Станислав Домбровский (1979 года рождения) работает в должности главного редактора газеты Гонзо ТВ.

Несмотря на скандальные судебные заседания, судимостей у блогера нет.

Инцидент с избиением участника ООС с участием Станислава Домбровского в центре Одессы состоялся 20 июля, уже вскоре прошло первое судебное заседание.

Сразу после объявления постановления блоггер прямо в зале суда порезал себе горло. Тогда Домбровского доставили в больницу, а Одесский апелляционный суд изменил ему меру пресечения из содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.

По словам Станислава Домбровского, решение суда является несправедливым, поскольку он “просто вступился за товарища”.

В 2019 году, на одном из митингов возле Одесской ОГА, произошла другая драка — тогда Домбровский набросился на лидера общественной организации Зеленый лист Владислава Балинского и укусил его за нос.

Фото: Stas Dombrovsky