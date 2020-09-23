Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине.

Теперь его кандидатуру должен утвердить полный состав верхней палаты Конгресса.

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Председатель комитета по иностранным делам Джим Риш убежден, что кандидатура Дейтона вскоре будет утверждена.

В общем комитет поддержал 15 кандидатов на различные дипломатические должности.

Посол США в Украине

1 мая 2020 года Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп номинировал Кита Дейтона на должность посла США в Украине.

Сейчас обязанности посла США в Украине выполняет временно поверенная Кристина Квин.

К слову, бывшая посол США в Украине Мари Йованович заключила контракт с издательством Houghton Mifflin Harcourt на написание мемуаров, где в частности вспомнит об Украине.

Источник: US Senate Foreign Relations Committee