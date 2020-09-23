По состоянию на 23 сентября в Киеве зафиксировали 307 случаев заражения коронавирусом.

Всего в столице 20 335 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За последние сутки пять человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Заболели за прошлые сутки:

136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие — на самоизоляции.

За минувшие сутки 114 человек выздоровели. В общем коронавирус преодолели 6 043 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки обнаружили в Деснянском районе — 43, Дарницком — 39, Днепровском — 38.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: