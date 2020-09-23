По состоянию на 23 сентября в Киеве зафиксировали 307 случаев заражения коронавирусом.
Всего в столице 20 335 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
За последние сутки пять человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.
Заболели за прошлые сутки:
- 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
- 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие — на самоизоляции.
За минувшие сутки 114 человек выздоровели. В общем коронавирус преодолели 6 043 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за последние сутки обнаружили в Деснянском районе — 43, Дарницком — 39, Днепровском — 38.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.