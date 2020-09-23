PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 23 сентября в Киеве зафиксировали 307 случаев заражения коронавирусом.

Всего в столице 20 335 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За последние сутки пять человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Заболели за прошлые сутки:

  • 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
  • 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие — на самоизоляции.

За минувшие сутки 114 человек выздоровели. В общем коронавирус преодолели 6 043 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки обнаружили в Деснянском районе — 43, Дарницком — 39, Днепровском — 38.

київ коронавірус 22 вересня

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка