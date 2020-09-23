Столица Украины Киев до конца марта 2021 года останется в оранжевой зоне карантина из-за высокого прироста инфицированных.

Председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан называет такие прогнозы еще довольно оптимистичными.

— Сейчас наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября — уже прошли инкубационный период, — отметил Рубан.

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Он подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.

— На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, ето связано с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в оранжевой зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам, — отметил чиновник.

Как работает деление Украины на зоны

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября. Все области разделили на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Это сделали для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.

Каждая зона карантина имеет свои ограничения, которые можно просмотреть в нашем материале.