В Минобразования отреагировали на распространение в соцсетях и СМИ фото страницы учебника для первоклассников с грубой ошибкой — в книге указано, что Киев был основан в XIX веке.

По словам представителей ведомства, учебник Украинский язык (1 класс, авт. Хорошковская О. Н., 2012 года издания) более пяти лет не используется как базовый во время учебного процесса.

Ученики обеспечиваются учебниками Новой украинской школы.

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В то же время фото книги сделал киевлянин Валерий Людмирский и распространил его на своей странице в Facebook.

Ошибка в учебнике по английскому языку

В Эстонии в учебнике для семиклассников нашли карту Европы, на которой Крым обозначили таким же цветом, как и РФ.

Территорию Украины обозначили иначе.

На это обратили внимание представители Конгресса украинцев в Эстонии, издательство пообещало заменить учебники с ошибкой.