Макрон на Генассамблее ООН заговорил о прогрессе в нормандском формате

Нормандский формат между Украиной, Германией, Францией и Россией отметился прогрессом.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в своем видеообращении во время 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

— В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, нормандский формат позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса, — подчеркнул Макрон.

При этом Макрон в своей выступлении только один раз вспомнил Украину, зато подробно говорил о войнах и конфликтах, которые происходят сейчас в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке.

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Нормандский формат сейчас

11 сентября 2020 года в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки. В результате переговоров был продлен режим тишины на Донбассе.

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры нормандской четверки дали согласие на проведение саммита, который может пройти после второй встречи их помощников.

Со своей стороны заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что оснований для проведения нового саммита в нормандском формате нет.