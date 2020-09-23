Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновление стандартов госпитализации больных коронавирусом.
По данным Минздрава, в обязательном порядке должны проходить лечение в стационаре пациенты, которые входят в группы риска. Сюда относятся люди, у которых:
- почечная недостаточность;
- онкологические заболевания;
- аутоиммунные заболевания;
- цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации;
- артериальная гипертензия с тяжелым течением;
- декомпенсированный сахарный диабет;
- иммуносупрессивное состояние;
- тяжелая хроническая патология сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
- тяжелые аллергические болезни.
Читайте: В Киеве закрыли еще 5 школ и один детский сад из-за случаев коронавируса
Изменение требований к самоизоляции
19 сентября Министерство здравоохранения Украины изменило условия обязательной 14-дневной самоизоляции. Согласно нововведениям, досрочно прекратить изоляцию можно на восьмой день.
По словам министра Максима Степанова, это средний срок пребывания в инкубационном периоде. В этот день человек по желанию может сдать ПЦР-тест за свой счет.