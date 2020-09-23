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Факты / Lifestyle / Здоровье

Минздрав ввел обязательную госпитализацию людей с хроническими болезнями при Covid-19

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновление стандартов госпитализации больных коронавирусом.

По данным Минздрава, в обязательном порядке должны проходить лечение в стационаре пациенты, которые входят в группы риска. Сюда относятся люди, у которых:

  • почечная недостаточность;
  • онкологические заболевания;
  • аутоиммунные заболевания;
  • цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации;
  • артериальная гипертензия с тяжелым течением;
  • декомпенсированный сахарный диабет;
  • иммуносупрессивное состояние;
  • тяжелая хроническая патология сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
  • тяжелые аллергические болезни.Минздрав обновил стандарты лечения больных Covid-19 — что изменилось

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Изменение требований к самоизоляции

19 сентября Министерство здравоохранения Украины изменило условия обязательной 14-дневной самоизоляции. Согласно нововведениям, досрочно прекратить изоляцию можно на восьмой день.

По словам министра Максима Степанова, это средний срок пребывания в инкубационном периоде. В этот день человек по желанию может сдать ПЦР-тест за свой счет.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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