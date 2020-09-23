Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновление стандартов госпитализации больных коронавирусом.

По данным Минздрава, в обязательном порядке должны проходить лечение в стационаре пациенты, которые входят в группы риска. Сюда относятся люди, у которых:

почечная недостаточность;

онкологические заболевания;

аутоиммунные заболевания;

цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации;

артериальная гипертензия с тяжелым течением;

декомпенсированный сахарный диабет;

иммуносупрессивное состояние;

тяжелая хроническая патология сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

тяжелые аллергические болезни.

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Изменение требований к самоизоляции

19 сентября Министерство здравоохранения Украины изменило условия обязательной 14-дневной самоизоляции. Согласно нововведениям, досрочно прекратить изоляцию можно на восьмой день.

По словам министра Максима Степанова, это средний срок пребывания в инкубационном периоде. В этот день человек по желанию может сдать ПЦР-тест за свой счет.