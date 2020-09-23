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Факты / Украина / Политика

МИД Украины проведет консультации по поводу инаугурации Лукашенко

В МИД Украины в ближайшее время проведут консультации и предоставят оценку проведению инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил на совместном пресс-брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде 23 сентября.

— Мы сейчас будем срочно проводить дополнительные совещания и консультации для того, чтобы определить нашу позицию, — отметил Дмитрий Кулеба.

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Кулеба напомнил, что инаугурация прошла тайно, и ни один посол не был приглашен на мероприятие. В то же время позиция Украины осталась неизменной: выборы в Беларуси, в результате которых победил Лукашенко, не были свободными, честными и прозрачными.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, по результатам которых победил Александр Лукашенко.

Однако граждане страны не согласились с ними и вышли на улицы с протестами. Власть государства не пошла на диалог с народом, а стала разгонять протесты в Минске и других городах с помощью силовиков ОМОН.

Несмотря на этого, люди продолжают выходить с акциями и митингами. 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента страны во время церемонии инаугурации, о которой не было заранее объявлено.

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