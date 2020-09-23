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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар держится, евро подешевел: курс валют на 23 сентября

Нацбанк обновил курс валют на 23 сентября. Евро подешевел на 8 копеек, а американский доллар остался на уровне 28.20 грн за единицу.

В то же время, с начала текущего года, доллар держится на новом максимуме. Последний раз он был таким дорогим в январе 2019 года — 28,27 грн.

Читайте: Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года

Курс валют на 23 сентября:

  • $1 — 28,20 грн;
  • €1 — 33,11 грн;
  • 1 польский злотый — 7,40 грн;
  • 10 российских рублей — 3,69 грн.

Курс валют НБУ на 23 сентября 2020 в Украине

Курс доллара до конца 2020 года

Курс доллара в Украине существенно не изменится, в частности не стоит бояться резкого падения нацвалюты, считает помощник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

НБУ и Минфин постоянно общаются, для них важен баланс. Колебания гривны в 5% для них — это не уход от нормы.

Украинские золотовалютные резервы находятся на достаточно высоком уровне, добавил Устенко.

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