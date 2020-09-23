Сергей Наумов стал новым председателем правления Ощадбанка

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка.

— Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ, — сообщили в ведомстве.

В июне этого года Сергей Наумов победил в конкурсе на должность.

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Председатель правления государственного банка назначается и увольняется с должности наблюдательным советом банка после прохождения конкурсного отбора. Срок его полномочий составляет пять лет.

Поэтому Сергей Наумов вступает в должность сразу после того, как Нацбанк предоставит соответствующее письменное согласие.

Конкурс на замещение должности главы Ощадбанка состоялся 17 июня. Среди претендентов, за которых мог голосовать наблюдательный совет, было пять известных украинских банкиров.

Тогда глава Ощадбанка Андрей Пышный, который занимал эту должность с 2014 года, от права на переизбрание отказался.

Фото: Пиреус Банк