В Украине ввели цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.
Кабмин принял соответствующее постановление.
Документ будет показываться в приложении Дія в обоих родителей.
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— Вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажное, — отметили в Минцифре.
В министерстве добавили, что вскоре запустят бета-тестирования электронного свидетельства о рождении в приложении Дія.
Информация о месте регистрации проживания
В мобильном приложении Дія появятся электронные внутренние и заграничные паспорта, в которых будет отображаться информация о зарегистрированном месте жительства гражданина.
Также в электронных паспортах будет информация о дате регистрации места жительства.