Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В приложении Дія появится электронное свидетельство о рождении

В Украине ввели цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.

Кабмин принял соответствующее постановление.

Документ будет показываться в приложении Дія в обоих родителей.

Читайте: В Украине утвердили новые бланки водительских прав и свидетельства о регистрации авто

— Вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажное, — отметили в Минцифре.

В министерстве добавили, что вскоре запустят бета-тестирования электронного свидетельства о рождении в приложении Дія.

Информация о месте регистрации проживания

В мобильном приложении Дія появятся электронные внутренние и заграничные паспорта, в которых будет отображаться информация о зарегистрированном месте жительства гражданина.

Также в электронных паспортах будет информация о дате регистрации места жительства.

Источник: Министерство цифровой трансформации

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка