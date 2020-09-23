В Украине ввели цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.

Кабмин принял соответствующее постановление.

Документ будет показываться в приложении Дія в обоих родителей.

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— Вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажное, — отметили в Минцифре.

В министерстве добавили, что вскоре запустят бета-тестирования электронного свидетельства о рождении в приложении Дія.

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