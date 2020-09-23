В Киеве по состоянию на 23 сентября закрыли пять школ на карантин из-за случаев заболевания коронавирус среди учителей.

По одной школе в пяти районах столицы ученики прекратили обучение — в Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском.

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По словам мэра Киева Виталия Кличко на самоизоляцию и дистанционное обучение перевели 326 классов в 121 школе.

Среди школьников обнаружили 292 случая заболевания коронавирус, среди педагогов — 152.

— Город контролирует ситуацию в учебных заведениях и реагирует на нее оперативно. В школах, где обнаруживают больных детей или педагогов, классы или учебные заведения отправляют на дистанционное обучение, — сообщил Кличко.

Из-за выявленые случаи Covid-19 в Киеве закрыты 15 групп в детских садах.

В Святошинском районе один детсад полностью закрыт на карантин.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 23 сентября в Украине на коронавирус заболели еще 3 497 человек. В общем зафиксировано 184 734 случая Covid-19.

За последние сутки 63 человека умерли от осложнений коронавируса, 1 769 выздоровели.

Наибольшее количество больных зафиксировано в Киеве — 20 335, во Львовской области — 19 045, Харьковской — 15 908, Черновицкой — 13 448.