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Факты / Украина / Политика

У нас есть два формата разговора: Зеленский о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным использует два формата разговора.

Об этом он рассказал словацкому изданию во время своей заграничной поездки.

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По словам Зеленского, для переговоров с главой РФ существует два формата — нормандский и двусторонний.

— У нас есть разные форматы общения с президентом Путиным — это нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим на прямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы, — отметил президент Украины.

Кроме того, он отметил, что коммуникация с президентом РФ ограничена, но является предметной.

— Разговаривал с Путиным 26 июля — накануне установления режима прекращения огня на востоке. И мы иммем самый длинный режим тишины, — добавил Зеленский.

Также президент Украины отметил, что без диалога с Владимиром Путиным невозможно добиться мира на Донбассе. Ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории, а Украина хочет видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира.

Выступление Зеленского в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 75-й годовщине основания ООН в онлайн-режиме. Он заявил, что оккупация Крыма и вооруженная агрессия России в Донбассе доказали, что трагический урок Второй мировой войны не усвоен.

Кроме того, Зеленский отметил, что агрессия Российской Федерации не просто является посягательством на суверенитет Украины, а есть попыткой вернуться к распределению “сфер влияния” в мире.

Источник: Офис президента

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