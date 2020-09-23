Украина лидирует в сфере использования криптовалют

В начале сентября 2020 года Минцифры Украины сообщило о лидерстве страны в сфере использования криптовалют, в том числе Ethereum.

В связи с этим с каждым днем все большую популярность приобретают финансовые операции обмена гривны на Ethereum. Кроме всего прочего, это позволяет зарабатывать, на вовремя осуществляемых сделках купли/продажи цифровых монет.

Для покупки криптовалюты Эфириум (эфир) необходимо создать кошелек. Он может быть аппаратным, в виде USB-флешки с мини-дисплеем для контроля данных. Аппаратный кошелек используется, если требуется осуществлять долгосрочное хранение криптовалюты в электронном чипе, защищенном паролем.

Кошелек можно завести и на своем ПК. Такие десктопные варианты – компьютерные программы, устанавливаемые на компьютер. Они безопасны, но занимают пространство в памяти устройства. Их разновидностью являются мобильные кошельки, скачиваемые на смартфоны, планшеты и другие мобильные гаджеты с iOS и Android.

Менее безопасны онлайн варианты, для создания которых требуется регистрация на соответствующем веб-ресурсе, после чего владелец получает адрес и приватные ключи. При этом криптовалютные средства размещаются на сервере ресурса и не контролируются пользователем.

Наиболее экзотичный вариант – бумажные кошельки, в виде банкноты с напечатанными ключами (приватный и публичный).

Кошелек Ethereum пополняется несколькими способами. Чаще всего с помощью распространенных банковских карт систем Visa или MasterCard. Они являются крупнейшими и наиболее популярными во всем мире, позволяют расплачиваться в любой стране и производить обмен “обычных” денег на криптовалюту.

Как быстро обменять гривны на Ethereum

Самый быстрый и простой способ, позволяющий купить Ethereum, имея гривневую банковскую карту, – воспользоваться услугами электронных обменников. Для этого нужно:

заполнить анкету, указав сумму, которую вы хотели бы получить;

адрес кошелька, на который ее нужно зачислить;

данные банковской карты (Visa и MasterCard), с которой будет осуществляться перевод.

Предварительно обычно требуется пройти верификацию. Обычно достаточно ввести код подтверждения. В некоторых случаях нужно отправить скан документов владельца карты.

Выбрать обменник лучше всего на одном из мониторинговых ресурсов, представляющих пользователям наиболее безопасные онлайн-обменники и выгодным обменным курсом. Выбирая, где лучше осуществить обмен Visa и MasterCard на Ethereum (ETH), обратите внимание на следующие критерии:

Текущий курс обмена ниже, чем у конкурентов.

Разрешенная сумма перевода и размер резерва криптовалюты. От этих величин зависит, сможет ли сервис конвертировать сумму, которую вы хотите превратить в монеты.

Отзывы клиентов, позволяющие дать объективную оценку, стоит ли доверять конкретному обменнику.

Условия функционирования обменника (необходимость в верификации, режим обработки заявки, размер комиссионных сборов и прочее).

Всю эту информацию можно найти на мониторинговых сервисах, и она регулярно обновляется. Там же можно воспользоваться дополнительными функциями, помогающими подобрать наиболее выгодный вариант конвертации гривны в монеты Ethereum (калькулятор, оповещение о новых предложениях, статистика резервов и курсов, и другое).

Ранее Факты ICTV рассказали какими будут деньги будущего.