Украинцев освободили от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья впервые

Украинцы, которые покупают жилье впервые, смогут не платить обязательный сбор на пенсионное страхование.

Соответствующее постановление принял Кабмин на заседании. Также оно касается лиц, которые находятся в очереди на получение жилья.

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование не уплачивается, если человек впервые покупает жилье, то есть никогда не получал в подарок, не приватизировал, не унаследовал, не покупал его как долю в общем имуществе супругов.

Соответствующая информация должна быть подтверждена заявлением и данными из Госреестра прав на недвижимое имущество.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, благодаря принятому постановлению, украинцы смогут покупать жилье по доступным ценам.

Со своей стороны, накануне Нацбанк заявил, что готовится к запуску массовой ипотеки в четвертом квартале 2020 года.

Однако основное условие начала ее работы — макростабильность в стране.