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Факты / Украина

В электронных паспортах появится информация о месте регистрации проживания

В мобильном приложении Дія появятся электронные внутренние и заграничные паспорта, в которых будет отображаться информация о зарегистрированном месте жительства гражданина.

Соответствующее постановление принял Кабмин.

Также в электронных паспортах будет информация о дате регистрации места жительства.

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Кроме этого, в таких паспортах будет показываться регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Согласно постановлению, гражданин может подтверждать эти данные путем передачи электронных копий е-паспортов.

Е-паспорт в Дії

Кабинет министров внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте.

Где можно использовать э-паспорт — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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