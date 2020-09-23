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Факты / Украина / Общество

В Украине хакеры взломали ряд сайтов госорганов и распространили фейки

В Украине 23 сентября хакеры атаковали сайты органов власти и начали распространять на них фейки.

Так, на сайте Варашского горсовета (Ровенская область) появилось сообщение о якобы выбросе радиации на Ровенской атомной электростанции.

А на сайте полиции Львовской области распространили фейк о гибели трех бойцов ВСУ. Сейчас во Львовской области продолжаются международные военные учения Rapid Trident-2020.

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Еще один фейк появился на сайте полиции Николаевской области о якобы ДТП, в котором погибли пять человек.

На сайте полиции Херсонской области злоумышленники сообщили о гибели американских военных советников. Однако информацию уже опровергли.

Нацполиция сообщила, что сайт ведомства временно отключили.

Фейк о выбросе радиации на Ровенской АЭС

В пресс-службе Ровенской атомной электростанции уже сообщили, что никакого выброса радиации не было. Не зафиксировали также нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации.

Энергоблоки работают в штатном режиме, радиационный фон находится в пределах нормы (0,10 мкЗв/ч).

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