Местные выборы 2020 не будут проходить в ОРДЛО — Костин

Местные выборы в ОРДЛО возможны только, если будет выполнен ряд условий, которые предусматривает украинское законодательство. Также на это никак не повлияют требования, которые выдвигает Россия в ходе переговоров в нормандском формате.

Об этом заявил народный депутат от фракции Слуга народа Андрей Костин, который принимал участие во встрече политических советников в нормандском формате.

По его словам, если брать во внимание комментарии российской стороны, то следует понимать, что они рассчитаны на аудиторию из РФ, поэтому к ним нужно относиться несколько с недоверием.

— Мы хотим продолжить эти консультации на уровне политических советников. Мы неоднократно ставили вопрос о выполнении гуманитарных договоренностей, в частности обмене временно удерживаемых лиц, — заявил Костин.

Он добавил, что во время встречи советников состоялась жаркая дискуссия о том, чтобы обеспечить доступ Красного Креста к этим лицам.

Также нардеп заявил, что выборы в ОРДЛО 25 октября не будут проведены, так как для этого необходимо выполнение ряда требований, о которых говорится в соответствующем постановлении Рада.

Кроме того, на это даже не повлияют зарегистрированы в парламенте изменения в постановление о выборах.

— РФ просто привязалась к этому пункту (речь идет о пункте четыре постановления о выборах, — Ред.) и ставит вопрос о том, что это политическое заявление не дает возможности двигаться дальше в переговорах. Мы не считаем, что это является препятствием. Если есть воля к миру, то она должна реализовываться, — подчеркнул Андрей Костин.

Читайте: ТКГ не готовит местные выборы на оккупированном Донбассе: Резников ответил на фейк

По словам нардепа, требования РФ о проведении выборов в ОРДЛО основываются на Минских соглашениях 2015 года. Ведь у них есть пункт о том, что выборы должны пройти перед установлением контроля Украины над границей.

Однако в 2019 году лидеры стран нормандского формата подписали формулу Штайнмайера, которая противоречит Минским договоренностям 2015 года. Там говорится о том, что местные выборы возможны при условии установления контроля над границей и полной демилитаризации.

Также нардеп добавил, что даже после выполнения всех условий для проведения выборов, Рада все равно должна принять дополнительный закон о проведении выборов в ОРДЛО. Ведь для этого существует целый ряд особенностей, как логистических, так и тех, которые касаются безопасности.

Выборы на оккупированных территориях

15 июля Верховная Рада проголосовала за постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Согласно постановлению, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

В сентябре нардеп от фракции Слуга народа Александр Качура предложил изменения в постановление о проведении местных выборов.

Изменения касались пункта три в части проведения местных выборов в облсоветы на подконтрольных территориях.

Также изменения предлагается внести в пункт четыре постановления о том, что местные выборы в Донбассе возможны только после полноценного завершения процедур демилитаризации, разоружения и принятия отдельного закона.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что изменения вряд ли будут приняты парламентом, ведь уже стартовал избирательный процесс и это может поставить под вопрос легитимность местных выборов в целом.