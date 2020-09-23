Пространство завода Радар адаптируют под современные городские нужды без вмешательства в исторический облик зданий. Архитектурное бюро индивидуальных решений, победившее в открытом аукционе на аренду этой недвижимости 4 сентября, реновирует 16800 м. кв. помещений с сохранением первоначального вида завода.

Административное здание и два недействующих цеха киевского завода Радар отреставрируют и адаптируют под современные нужды киевлян с сохранением аутентичного внешнего вида зданий. Помещение передали в аренду компании Архитектурное бюро индивидуальных решений на основании открытого аукциона, прошедшего 4 сентября. Целью реновации в компании видят сохранение исторической среды с качественно новым переосмыслением его функционала. Аукцион по передаче в аренду помещений был проведен с использованием электронной площадки, который исключает человеческий фактор и коррупционные факторы.

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— Мы стремимся вдохнуть жизнь в стены старого здания. В то же время мы хотим сохранить самобытную атмосферу того места, где работали ведущие инженеры страны и производилась высокоточная техника, — отметил Алексей Полетуха, генеральный директор Архитектурного бюро индивидуальных решений и строительной компании НЕСТ.

Завод Радар был основан в 1930 году и разместился в здании бывшего котельного завода чешского концессионера Пауля. В советское время завод специализировался на производстве радиолокационных комплексов для самолетов и вертолетов, а также на изготовлении продукции гражданского назначения. В частности, в 1970-х годах здесь изготавливался известный на весь СССР катушечный магнитофон Юпитер.

Ранее Факты ICTV писали, что Минкульт разработал меры по сохранению исторических памятников.