По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 188 106 людей. Суточный прирост свидетельствует о 3 372 новых больных.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 3 757 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 52.

В то же время за время пандемии выздоровели уже 83 458 пациентов, за сутки — 1 788.

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Статистика распространения по регионам:

Винницкая обл — 5556 (+101)

Волынская обл — 7235 (+103)

Днепропетровская обл — 4692 (+298)

Донецкая обл — 2767 (+133)

Житомирская обл — 5262 (+71)

Закарпатская обл — 9416 (+73)

Запорожская обл — 3288 (+139)

Ивано-Франковская обл — 12952 (+141)

Кировоградская обл — 1039 (15)

г. Киев — 20665 (+330)

Киевская обл — 8286 (+138)

Львовская обл — 19250 (+205)

Луганская обл — 841 (27)

Николаевская обл — 2717 (+74)

Одесская обл — 12309 (+179)

Полтавская обл — 1677 (+47)

Ровенская обл — 11621 (+162)

Сумская обл — 3352 (+72)

Тернопольская обл — 12334 (+265)

Харьковская обл — 16193 (+285)

Херсонская обл — 905 (+37)

Хмельницкая обл — 5185 (+136)

Черновицкая обл — 13562 (+114)

Черкасская обл — 3355 (+117)

Черниговская обл — 3647 (+110)

Для сравнения, по состоянию на 23 сентября в Украине зафиксировали 184 734 случая коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 3 497 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (403), Тернопольской (337) областях, в Киеве (307), Одесской (287) и Львовской (252) областях.