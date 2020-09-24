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3 372 за сутки: в Украине держится высокий прирост больных Covid-19

По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 188 106 людей. Суточный прирост свидетельствует о 3 372 новых больных.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 3 757 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 52.

В то же время за время пандемии выздоровели уже 83 458 пациентов, за сутки — 1 788.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Статистика распространения по регионам:

  • Винницкая обл — 5556 (+101)
  • Волынская обл — 7235 (+103)
  • Днепропетровская обл — 4692 (+298)
  • Донецкая обл — 2767 (+133)
  • Житомирская обл — 5262 (+71)
  • Закарпатская обл — 9416 (+73)
  • Запорожская обл — 3288 (+139)
  • Ивано-Франковская обл — 12952 (+141)
  • Кировоградская обл — 1039 (15)
  • г. Киев — 20665 (+330)
  • Киевская обл — 8286 (+138)
  • Львовская обл — 19250 (+205)
  • Луганская обл — 841 (27)
  • Николаевская обл — 2717 (+74)
  • Одесская обл — 12309 (+179)
  • Полтавская обл — 1677 (+47)
  • Ровенская обл — 11621 (+162)
  • Сумская обл — 3352 (+72)
  • Тернопольская обл — 12334 (+265)
  • Харьковская обл — 16193 (+285)
  • Херсонская обл — 905 (+37)
  • Хмельницкая обл — 5185 (+136)
  • Черновицкая обл — 13562 (+114)
  • Черкасская обл — 3355 (+117)
  • Черниговская обл — 3647 (+110)

статистика коронавірусу в Україні

Для сравнения, по состоянию на 23 сентября в Украине зафиксировали 184 734 случая коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 3 497 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (403), Тернопольской (337) областях, в Киеве (307), Одесской (287) и Львовской (252) областях.

Фото: Dreamstime

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