По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 188 106 людей. Суточный прирост свидетельствует о 3 372 новых больных.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 3 757 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 52.
В то же время за время пандемии выздоровели уже 83 458 пациентов, за сутки — 1 788.
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Статистика распространения по регионам:
- Винницкая обл — 5556 (+101)
- Волынская обл — 7235 (+103)
- Днепропетровская обл — 4692 (+298)
- Донецкая обл — 2767 (+133)
- Житомирская обл — 5262 (+71)
- Закарпатская обл — 9416 (+73)
- Запорожская обл — 3288 (+139)
- Ивано-Франковская обл — 12952 (+141)
- Кировоградская обл — 1039 (15)
- г. Киев — 20665 (+330)
- Киевская обл — 8286 (+138)
- Львовская обл — 19250 (+205)
- Луганская обл — 841 (27)
- Николаевская обл — 2717 (+74)
- Одесская обл — 12309 (+179)
- Полтавская обл — 1677 (+47)
- Ровенская обл — 11621 (+162)
- Сумская обл — 3352 (+72)
- Тернопольская обл — 12334 (+265)
- Харьковская обл — 16193 (+285)
- Херсонская обл — 905 (+37)
- Хмельницкая обл — 5185 (+136)
- Черновицкая обл — 13562 (+114)
- Черкасская обл — 3355 (+117)
- Черниговская обл — 3647 (+110)
Для сравнения, по состоянию на 23 сентября в Украине зафиксировали 184 734 случая коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 3 497 человек.
Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (403), Тернопольской (337) областях, в Киеве (307), Одесской (287) и Львовской (252) областях.