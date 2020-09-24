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Факты / Украина / Общество

Второй летальный случай: в Украине умер еще один ребенок от Covid-19

В Украине зафиксирован второй летальный случай от коронавируса среди детей.

Об этом сообщил Максим Степанов на брифинге.

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По его словам, в Украине за последние сутки коронавирусом заболели 242 ребенка. Всего за все время пандемии 12 400 детей инфицированы Сovid-19.

— За последние сутки в Украине зафиксировано 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это второй смертельный случай среди детей за все время пандемии коронавируса, — сказал Степанов.

С начала пандемии в стране умерли 3 757 человек.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса 24 сентября в Украине зафиксировано 188 106 подтвержденных случаев, из них 3 372 новых.

За время пандемии выздоровели уже 83 458 пациентов, за сутки — 1788.

Наибольшее количество больных обнаружили в Киеве — 20 665, во Львовской области — 19 250, Харьковской — 16 193, Черновицкой — 13 562 и Ивано-Франковской — 12 952.

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