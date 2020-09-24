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Факты / Украина / Политика

Фокин извинился за то, что назвал боевиков “повстанцами”

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за то, что в одном из интервью употребил термин “повстанцы” в отношении боевиков на Донбассе.

— И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать “боевики”. Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова.

Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства, я искренне желаю и сделаю все для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

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Термин “повстанцы” Фокин сказал, говоря о необходимости размещения военного контингента ООН на российско-украинской границе, чтобы исключить поставки помощи, в первую очередь военной, с территории Российской Федерации.

Фокин в ТКГ

18 августа Витольда Фокина назначили первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе.

Фокин выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донбасса.

Важным переходным этапом для оккупированных территорий он называет всеобщую амнистию и проведение выборов.

Источник: Интерфакс-Украина

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