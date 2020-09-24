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Факты / Украина / Общество

Когда включат отопление в Украине 2020

Когда начнется отопительный сезон 2020-2021 в Украине, смотрите в материале Фактов ICTV.

О включении или отключения тепла в ваших домах сообщает Кабинет Министров Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль неоднократно подчеркивал, что в этом году подготовка к осенне-зимнему периоду проходит успешно и тепло подадут вовремя.

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Когда включат отопление в Украине 2020?

Обычно отопительный сезон в Украине начинается 15 октября. Точной даты пока нет, но отопления в домах с централизованным теплоснабжением подается, когда в течение трех дней температура опускается ниже 8ºС.

Недавно в Кабмине заявили, что Украина готова к новому отопительному сезону 2020 на 90%. У нас стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ и рекордные запасы газа.

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