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Факты / Украина / Общество

Киев в желтой зоне и справки для учащихся: карантин 24 сентября

По состоянию на 24 сентября ситуация с коронавирусом стабильно обостряется.

В Днепропетровской области за сутки обнаружили 298 случаев заболевания коронавирусом. В самом Днепре — 242. Такие цифры глава Минздрава Максим Степнов объясняет празднованием Дня города в Днепре.

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Сложной ситуация с коронавирусом остается и в Киеве. В столице 20 665 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 330 новых.

Несмотря на это, по новому распределению карантина с 28 сентября столицу переносят в желтую зону.

А в красную попадают Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

коронавірус київ 24 вересня

В Министерстве образования отметили, что после самоизоляции из-за контакта с больным Covid-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу документы о состоянии здоровья.

— Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны предоставлять в учреждения общего среднего образования документальные подтверждения о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции, — говорится в сообщении Минобразования.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал условия полного локдауна и пути его предотвращения.

Нужно создать условия для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться.

— Если это рестораны, то столики должны располагаться на расстоянии 1,5 метров. При таких условиях, если мы все будем их соблюдать, никакого полного карантина не должно быть в нашей стране. Предел — количество занятых больничных коек.

Иначе система здравоохранения может оказаться на грани коллапса, поскольку кроме ковидных больных у нас еще есть люди с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями, кому неотложная помощь должна оказываться, — пояснил Ляшко.

Он отметил, что сейчас заполняемость коек достигает 50%, но во всех регионах абсолютно разная динамика.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 188 106 людей. Суточный прирост свидетельствует о 3 372 новых больных.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 3 757 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 52.

В то же время за время пандемии выздоровели уже 83 458 пациентов, за сутки — 1 788.

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