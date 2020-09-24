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Факты / Украина

В Крыму из кранов потекла коричневая вода

В оккупированном Крыму, где наблюдаются проблемы с пресной водой, из кранов в квартирах людей потекла коричневая жидкость.

О проблемах с водой заявили жители домов на улицах Кечкеметской, Донской и Бела Куна Симферополя, фото появились в Twitter.

По словам крымчан, накануне были перебои с водой, после чего пошла грязная жидкость, которую невозможно использовать в быту.

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Одни пользователи с возмущением писали о бытовой проблеме, называя воду болотом и жижей, другие шутили, мол, из кранов течет нефть или Coca-Cola.

  • Вода в Крыму: из кранов местных жителей потекла грязная жидкость (ФОТО)
  • Вода в Крыму: из кранов местных жителей потекла грязная жидкость (ФОТО)
  • Вода в Крыму: из кранов местных жителей потекла грязная жидкость (ФОТО)
  • Вода в Крыму: из кранов местных жителей потекла грязная жидкость (ФОТО)
  • Вода в Крыму: из кранов местных жителей потекла грязная жидкость (ФОТО)
  • Вода в Крыму: из кранов местных жителей потекла грязная жидкость (ФОТО)
  • Вода в Крыму: из кранов местных жителей потекла грязная жидкость (ФОТО)
  • Вода в Крыму: из кранов местных жителей потекла грязная жидкость (ФОТО)
  • Вода в Крыму: из кранов местных жителей потекла грязная жидкость (ФОТО)
  • Вода в Крыму: из кранов местных жителей потекла грязная жидкость (ФОТО)
В Крыму из кранов потекла коричневая вода / 5 фотографий

Проблемы с водой в Крыму

После оккупации Крыма РФ на территории возникли проблемы с пресной водой.

Это связано с использованием жизненно важного ресурса военными страны-оккупанта.

В то же время Украина из-за национальных интересов прекратила поставку воды в Крым.

Источник: RoksolanaToday&КрымUA

Фото: Pixabay

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