Вода в Крыму: из кранов местных жителей потекла грязная жидкость (ФОТО)

В оккупированном Крыму, где наблюдаются проблемы с пресной водой, из кранов в квартирах людей потекла коричневая жидкость.
О проблемах с водой заявили жители домов на улицах Кечкеметской, Донской и Бела Куна Симферополя, фото появились в Twitter.
По словам крымчан, накануне были перебои с водой, после чего пошла грязная жидкость, которую невозможно использовать в быту.
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Одни пользователи с возмущением писали о бытовой проблеме, называя воду болотом и жижей, другие шутили, мол, из кранов течет нефть или Coca-Cola.
Проблемы с водой в Крыму
После оккупации Крыма РФ на территории возникли проблемы с пресной водой.
Это связано с использованием жизненно важного ресурса военными страны-оккупанта.
В то же время Украина из-за национальных интересов прекратила поставку воды в Крым.
Источник: RoksolanaToday&КрымUA