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Факты / Украина

Украина и Словакия договорились о возобновлении работы аэропорта Ужгород

Украина и Словакия подписали соглашение, согласно которому работу восстановит международный аэропорт Ужгород.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Это были непростые переговоры, но я рад, что они завершились положительно. Подписанное соглашение, благодаря которому международный аэропорт Ужгород сможет восстановить функционирование, — написал Кулеба.

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Подписание соглашения состоялось в рамках визита в Словакию президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее аэропорт Ужгород был закрыт из-за того, что взлетная полоса аэродрома заканчивалась на границе со Словакией, а все самолеты взлетали и заходили на посадку через воздушное пространство этой страны.

Для полноценной работы международного аэропорта требовалась межправительственное соглашение, определяющей условия использования Украиной части воздушного пространства Словакии.

Отмена рейсов

С 1 сентября Wizz Air отменила все рейсы из Украины в Венгрию.

Венгерский лоукостер отменил около 60 рейсов из-за закрытия границ Венгрии для иностранцев до октября 2020 года. Транзитный проезд остался сохраненным.

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