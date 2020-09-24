Украина и Словакия договорились о возобновлении работы аэропорта Ужгород

Украина и Словакия подписали соглашение, согласно которому работу восстановит международный аэропорт Ужгород.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Это были непростые переговоры, но я рад, что они завершились положительно. Подписанное соглашение, благодаря которому международный аэропорт Ужгород сможет восстановить функционирование, — написал Кулеба.

Це були непрості переговори, але я радий, що вони завершилися позитивно. Підписана угода, завдяки якій міжнародний аеропорт «Ужгород» зможе відновити функціонування. Я вдячний словацькій стороні за конструктивний підхід і гарну справу для наших країн і розвитку Закарпаття ????????✈️???????? pic.twitter.com/5GVJ0QpGLi — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2020

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Подписание соглашения состоялось в рамках визита в Словакию президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее аэропорт Ужгород был закрыт из-за того, что взлетная полоса аэродрома заканчивалась на границе со Словакией, а все самолеты взлетали и заходили на посадку через воздушное пространство этой страны.

Для полноценной работы международного аэропорта требовалась межправительственное соглашение, определяющей условия использования Украиной части воздушного пространства Словакии.

Отмена рейсов

С 1 сентября Wizz Air отменила все рейсы из Украины в Венгрию.

Венгерский лоукостер отменил около 60 рейсов из-за закрытия границ Венгрии для иностранцев до октября 2020 года. Транзитный проезд остался сохраненным.