Оскаровский комитет Украины выдвинул претендента на премию Оскар. Им стал фильм Атлантида украинского режиссера Валентина Васяновича.

Мировая премьера состоялась в сентябре 2019 года на 76-м Венецианском кинофестивале, где лента победила в программе Горизонты. В Украине первый показ запланирован на 5 ноября 2020 года.

Кроме победы в Венеции, фильм вошел в лонг-лист премии Европейской киноакадемии, получил четыре Гран-при, а также его приобрели в HBO Eastern Europe.

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Картина рассказывает об Украине 2025 года, когда удалось победить в войне с Россией и вернуть Донбасс, однако его территории полностью непригодны для жизни.

В главных ролях сыграли непрофессиональные актеры — волонтеры, военные, медики, добровольцы.

Украинский фильм попадет в американские кинотеатры

Американская кинокомпания Lionsgate выкупила фильм Let It Snow украинского режиссера Станислава Капралова. После оформления всех документов ленту смогут транслировать в кинотеатрах США.

Источник: Украинский Оскаровский комитет

Фото: Украинский Оскаровский комитет