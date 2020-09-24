В Украине откроют 40 амбулаторий первичной медицинской помощи

В Украине откроют 40 амбулаторий в разных регионах Украины.

Медицинские учреждения развернут в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях, а также в части Луганской и Донецкой областей, которые являются подконтрольные Украины.

Читайте: Чуть не потеряли ребенка из-за лекарств. Легальные ли онлайн-аптеки в Украине и как выявить подделку

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге.

— Благодаря реализации этого проекта улучшится доступ к первичной медицинской помощи. Также улучшатся условия труда для медицинских работников, — рассказала Шаталова.

По ее словам, инвестором открытия 40 амбулаторий первичной медицинской помощи стало правительство Германии. Сумма выделенных средств составляет €14,5 млн.

Зарплата медиков

В государственном бюджете Украины на 2021 год заложено повышение зарплат врачам экстренной медицинской помощи до 22 тыс. грн.

По словам Максима Степанова, тариф оказания экстренной медицинской помощи рассчитывается от количества населения в регионе. На сегодня сумма составляет 164 грн на человека.