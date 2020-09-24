В Украине началась вторая волна коронавируса, о чем свидетельствует количество больных, которое ежедневно превышает 3 тыс.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Братиславе.

— Когда у нас начиналась первая волна — мы смогли ее остановить. Сегодня имеем 3 тыс. больных в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран.

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Однако глава государства заверил, как только в Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью, обязательно снова откроют границы для иностранных граждан.

Коронавирус в Украине 24 сентября

По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 188 106 человек. За сутки заболели еще 3 372 человека.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 3 757 человек. За время пандемии выздоровели уже 83 458 пациентов.