Зеленский отменил визит в Беларусь

Визит президента Украины Владимир Зеленский в Беларусь отменен.

Зеленский должен был посетить форум в городе Гродно, сообщил белорусский посол в Украине Игорь Сокол в интервью газете Украина Бизнес Ревю.

По словам Сокола, Украина обратилась к белорусским властям с просьбой перенести форум на 2021 год. Перечеркнута совместная подготовительная работа к форуму.

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Также белорусский посол заявил, что Украина поставила на паузу отношения с Беларусью.

Ситуация в Беларуси

Церемония инаугурации Александра Лукашенко состоялась 23 сентября. Впервые в истории Беларуси власть не объявила о ее проведении.

Это вызвало новые протесты в стране. 23 сентября милиция разогнала митинги в Гомеле и Минске. Задержали 260 человек.

Украина не признала Александра Лукашенко президентом Беларуси. Также его не признал ЕС, США, Канада и другие страны.

Источник: Украина Бизнес Ревю