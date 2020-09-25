По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 191 671 человека. Суточный прирост свидетельствует о 3 565 новых больных.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 3 827 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 70.

В то же время за время пандемии выздоровели уже 85 133 пациентов, за сутки — 1 675.

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Прирост в регионах:

Винницкая обл — 5 653 (+97)

Волынская обл — 7 362 (+127)

Днепропетровская обл — 4 917 (+225)

Донецкая обл — 2 851 (+84)

Житомирская обл — 5 403 (+141)

Закарпатская обл — 9 490 (+74)

Запорожская обл — 3 428 (+140)

Ивано-Франковская обл — 13 080 (+128)

Кировоградская обл — 1 052 (+13)

Киев — 21 045 (+380)

Киевская обл — 8 430 (+144)

Львовская обл — 19 565 (+215)

Луганская обл — 894 (+53)

Николаевская обл — 2 782 (+65)

Одесская обл — 12 470 (+161)

Полтавская обл — 1 752 (+75)

Ровенская обл — 11 774 (+153)

Сумская обл — 3 474 (+122)

Тернопольская обл — 12 579 (+245)

Харьковская обл — 16 490 (+297)

Херсонская обл — 954 (+49)

Хмельницкая обл — 5 361 (+176)

Черновицкая обл — 13 736 (+174)

Черкасская обл — 3 459 (+104)

Черниговская обл — 3 770 (+123).

Города, где украинцы тщательно соблюдают самоизоляцию

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине

Суточный прирост в четверг, 24 сентября, был стабильно высоким, поскольку, по словам Владимира Зеленского, в Украине началась вторая волна коронавируса.

По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 188 106 людей. Суточный прирост свидетельствует о 3 372 новых больных.