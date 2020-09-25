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Факты / Украина / Общество

Вторая волна Covid-19: сколько человек заболели за сутки

По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 191 671 человека. Суточный прирост свидетельствует о 3 565 новых больных.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 3 827 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 70.

В то же время за время пандемии выздоровели уже 85 133 пациентов, за сутки — 1 675.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Прирост в регионах:

  • Винницкая обл — 5 653 (+97)
  • Волынская обл — 7 362 (+127)
  • Днепропетровская обл — 4 917 (+225)
  • Донецкая обл — 2 851 (+84)
  • Житомирская обл — 5 403 (+141)
  • Закарпатская обл — 9 490 (+74)
  • Запорожская обл — 3 428 (+140)
  • Ивано-Франковская обл — 13 080 (+128)
  • Кировоградская обл — 1 052 (+13)
  • Киев — 21 045 (+380)
  • Киевская обл — 8 430 (+144)
  • Львовская обл — 19 565 (+215)
  • Луганская обл — 894 (+53)
  • Николаевская обл — 2 782 (+65)
  • Одесская обл — 12 470 (+161)
  • Полтавская обл — 1 752 (+75)
  • Ровенская обл — 11 774 (+153)
  • Сумская обл — 3 474 (+122)
  • Тернопольская обл — 12 579 (+245)
  • Харьковская обл — 16 490 (+297)
  • Херсонская обл — 954 (+49)
  • Хмельницкая обл — 5 361 (+176)
  • Черновицкая обл — 13 736 (+174)
  • Черкасская обл — 3 459 (+104)
  • Черниговская обл — 3 770 (+123).

Города, где украинцы тщательно соблюдают самоизоляцию

  • Львов — 18,32%;
  • Киев — 17,85%;
  • Черновцы — 16,56%;
  • Ужгород — 15,89%;
  • Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине

Суточный прирост в четверг, 24 сентября, был стабильно высоким, поскольку, по словам Владимира Зеленского, в Украине началась вторая волна коронавируса.

По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 188 106 людей. Суточный прирост свидетельствует о 3 372 новых больных.

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