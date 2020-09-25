По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 191 671 человека. Суточный прирост свидетельствует о 3 565 новых больных.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 3 827 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 70.
В то же время за время пандемии выздоровели уже 85 133 пациентов, за сутки — 1 675.
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Прирост в регионах:
- Винницкая обл — 5 653 (+97)
- Волынская обл — 7 362 (+127)
- Днепропетровская обл — 4 917 (+225)
- Донецкая обл — 2 851 (+84)
- Житомирская обл — 5 403 (+141)
- Закарпатская обл — 9 490 (+74)
- Запорожская обл — 3 428 (+140)
- Ивано-Франковская обл — 13 080 (+128)
- Кировоградская обл — 1 052 (+13)
- Киев — 21 045 (+380)
- Киевская обл — 8 430 (+144)
- Львовская обл — 19 565 (+215)
- Луганская обл — 894 (+53)
- Николаевская обл — 2 782 (+65)
- Одесская обл — 12 470 (+161)
- Полтавская обл — 1 752 (+75)
- Ровенская обл — 11 774 (+153)
- Сумская обл — 3 474 (+122)
- Тернопольская обл — 12 579 (+245)
- Харьковская обл — 16 490 (+297)
- Херсонская обл — 954 (+49)
- Хмельницкая обл — 5 361 (+176)
- Черновицкая обл — 13 736 (+174)
- Черкасская обл — 3 459 (+104)
- Черниговская обл — 3 770 (+123).
Города, где украинцы тщательно соблюдают самоизоляцию
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Коронавирус в Украине
Суточный прирост в четверг, 24 сентября, был стабильно высоким, поскольку, по словам Владимира Зеленского, в Украине началась вторая волна коронавируса.
По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 188 106 людей. Суточный прирост свидетельствует о 3 372 новых больных.