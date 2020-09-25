Коронавирус в Киеве: закроют ли школы и детсады с 1 октября

Закрытие школ и детских садов в Киеве в связи с пандемией коронавируса с 1 октября 2020 года не будет.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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— Распространяется информация, что в городе с 1 октября хотят закрыть учебные заведения на карантин. Это неправда. Школы и детсады и в дальнейшем будут работать по определенныму регламенту, — сообщил Кличко.

По его словам, на карантин будут закрывать только те учебные заведения или отдельные классы и группы, где будут выявлены больные с коронавирусом.

По состоянию на 25 сентября в Киеве закрыто шесть школ из-за случаев заболевания Сovid-19 среди учителей. В 126 школах столицы перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение 296 классов, где есть больные ученики. Всего в Киеве 331 школьник заболел и 174 педагога.

В детских садах временно закрыты 22 группы. В Печерском районе один детсад полностью закрыт на карантин.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 сентября в Украине обнаружили 3565 новых случаев коронавируса.

В общем от осложнений, вызванных коронавируса, умерло 3827 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 70. Вместе с тем за время пандемии выздоровели уже 85133 пациенты, за сутки — 1675.