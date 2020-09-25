В Краматорске из-за пандемии коронавируса отменили массовые мероприятия до Дня города. Мэр Краматорска Андрей Панков пошел на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус, а работает он в режиме онлайн.

— Объективная реальность такова: Краматорск находится в желтой зоне эпидемической опасности. В связи с этим вынужденно принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали, — заявил Андрей Панков.

Звертаюся до всіх краматорців. Об’єктивна реальність така – Краматорськ знаходиться в жовтій зоні епідемічної… Опубликовано Андрей Панков Пятница, 25 сентября 2020 г.

По состоянию на 25 сентября ослаблять карантин не возможно в 22 регионах Украины и в Киеве.

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Список регионов, в которых нельзя ослабить карантин: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

В ВСУ зафиксировали 40 новых случаев коронавируса. 15 пациентам понадобилась госпитализация.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 сентября в Украине зафиксировали 3 565 новых случаев коронавируса. В целом количество заболевших достигло 191 761.

За последние сутки 70 человек умерли, а 1 675 выздоровели. Всего в Украине от коронавируса умерли 3 827 пациентов, вылечились — 85 133.

Наибольшее количество инфицированных в Киеве — 21 045, во Львовской области — 19 465, Харьковской — 16 490, Черновицкой — 13 736 и Ивано-Франковской — 13 080.