Мэр Краматорска отменил празднование Дня города и пошел на самоизоляцию

В Краматорске отменили празднования 26 сентября, которые были приурочены ко Дню города. Все потому, что город попал в желтую зону карантина.

— Объективная реальность такова — Краматорск находится в желтой зоне эпидемической опасности. В связи с этим принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали и к которому мы все готовились, — сообщил мэр города Андрей Панков.

В то же время, Панков отметил, что из-за плохого самочувствия сдал тест на коронавирус и пошел на самоизоляцию пока ждет результаты.

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Кроме того, мэр Краматорска обратился к жителям города и политическим силам, которых призывал соблюдать все меры предосторожности.

Но, несмотря на негативную динамику распространения коронавируса в Украине, некоторые мэры все же разрешают проведение массовых празднований.

В частности, на днях в Запорожье состоялся фестиваль Khortytsia Freedom, на который пришли десятки тысяч человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов уже спрогнозировал, что после этого количество больных в области стремительно возрастет.