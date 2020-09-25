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Факты / Украина

Нацгвардия начала расследование по сухпайкам с личинками

Национальная гвардия Украины начала служебное расследование относительно некачественных сухпайков.

По данным Нацгвардии, в ходе расследования было проверено организацию, которая занимается закупкой продовольствия, время приема товаров продовольствия, состояние хранения сухпайков.

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— В ходе его проведения будет проверено организацию порядка закупок продовольствия, его проверки при приеме от поставщиков, состояние хранения, учета, выдачи личному составу и полноты доведения установленных норм, а также его соответствие сопроводительным документам и стандартам качества, соблюдение указанных производителем сроков хранения, говорится в сообщении.

Также в Нацгвардии отметили, что о результатах расследования сообщат позже.

Ранее появилась информация, что в пайках военных Нацгвардии были найдены личинки. Военнослужащие одной из частей отсняли содержимое одного из пакетов с сухпайком, где были продукты сомнительного качества.

Питание

Из-за распространения коронавируса в школах отказались от стандартного питания для учеников и ввели сухпайки.

Школьникам приходится есть в классах, а к завтраку должен входить небольшой сэндвич, напиток и фрукты или что-то сладенькое. Иногда вместо сэндвича ученикам предлагают блины или оладьи.

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