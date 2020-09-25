Чем больше людей заболеют коронавирусом, тем быстрее можно сказать, когда пройдет пандемия.
Такое мнение высказал врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы.
По его словам, есть два варианта развития событий.
— Или более 60% населения переболеет, и тогда будут отдельные случаи, не добивать систему здравоохранения.
Или когда мы получим эффективную недорогую безопасную вакцину, — отметил врач.
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Однако, по мнению Комаровского, по поводу вакцины есть много вопросов. Все зависит от того, насколько недорогой она будет и сколько доз понадобится.
— Таким образом, если будет эффективная вакцина, пандемия закончится к концу 2022 года.
Вероятно, в это время у общества уже будет коллективный иммунитет, а к коронавирусу будут относиться, как к гриппу.
Резкий рост больных
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в середине октября 2020 года.
По словам Комаровского, у государств нет возможности загнать своих граждан под строгий карантин.