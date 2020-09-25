Чем больше людей заболеют коронавирусом, тем быстрее можно сказать, когда пройдет пандемия.

Такое мнение высказал врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы.

По его словам, есть два варианта развития событий.

— Или более 60% населения переболеет, и тогда будут отдельные случаи, не добивать систему здравоохранения. Или когда мы получим эффективную недорогую безопасную вакцину, — отметил врач.

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Однако, по мнению Комаровского, по поводу вакцины есть много вопросов. Все зависит от того, насколько недорогой она будет и сколько доз понадобится.

— Таким образом, если будет эффективная вакцина, пандемия закончится к концу 2022 года.

Вероятно, в это время у общества уже будет коллективный иммунитет, а к коронавирусу будут относиться, как к гриппу.

Резкий рост больных

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в середине октября 2020 года.

По словам Комаровского, у государств нет возможности загнать своих граждан под строгий карантин.